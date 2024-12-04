İstanbul’da bir ay arayla ikinci saldırı: “Sana 5 milyon lira ceza kestik”

İstanbul’da bir kuyumcu tehditle para isteyen şüpheliler tarafından kurşunlandı. Kasım ayının başında da kurşunlanan iş yerinin sahibi, saldırganların kendisiyle yalnızca WhatsApp üzerinden iletişme geçtiğini ve “Sana 5 milyon lira ceza kestik.” dediğini anlattı. Polis şüphelileri arıyor.

İstanbul’da bir ay arayla ikinci saldırı: “Sana 5 milyon lira ceza kestik” - 1

İstanbul Avcılar’da bir kuyumcu bir ay arayla ikinci kez kurşunlandı.

Olay Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki kuyumcuda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da bir ay arayla ikinci saldırı: “Sana 5 milyon lira ceza kestik” - 2

İddiaya göre kuyumcu Oğuz Sönmez tehditle kendisinden para isteyen kişilere ödeme yapmadı.

Sabaha karşı dükkanın önüne yaya olarak gelen bir şüpheli kuyumcuya silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.
İstanbul’da bir ay arayla ikinci saldırı: “Sana 5 milyon lira ceza kestik” - 3

Sabah iş yerini açan Sönmez’in ihbarı üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da bir ay arayla ikinci saldırı: “Sana 5 milyon lira ceza kestik” - 4

BİR AY ÖNCE DE KURŞUNLANMIŞTI

Aynı kuyumcunun 2 Kasım Cumartesi günü de motosikletli şüpheliler tarafından kurşunlandığı, saldırganların henüz yakalanmadığı öğrenildi.

İstanbul’da bir ay arayla ikinci saldırı: “Sana 5 milyon lira ceza kestik” - 5

"SANA 5 MİLYON LİRA CEZA KESTİK"

Kuyumcu Sönmez, saldırganların kendisiyle yalnızca WhatsApp üzerinden iletişime geçtiğini ve “Sana 5 milyon lira ceza kestik.” dediklerini anlattı.

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