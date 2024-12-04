İstanbul’da bir ay arayla ikinci saldırı: “Sana 5 milyon lira ceza kestik”
İstanbul’da bir kuyumcu tehditle para isteyen şüpheliler tarafından kurşunlandı. Kasım ayının başında da kurşunlanan iş yerinin sahibi, saldırganların kendisiyle yalnızca WhatsApp üzerinden iletişme geçtiğini ve “Sana 5 milyon lira ceza kestik.” dediğini anlattı. Polis şüphelileri arıyor.
İstanbul Avcılar’da bir kuyumcu bir ay arayla ikinci kez kurşunlandı.Olay Yeşilkent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki kuyumcuda meydana geldi.