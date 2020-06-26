İstanbul'da bir ilk: Madde bağımlılarının tedavisi için 'Bağımsızlık Köyü' açıldı

“AMACIMIZ İNSANLARI BİR ŞEYE BAĞIMLI OLMASINDAN KURTARMAK''

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bağımsızlık Köyü" ile ilgili şunları söyledi:

“Buradaki amacımız insanları bir şeye bağımlı olmasından kurtarmaktır. İnsanlar ne sorunları varsa bir şeylere bağımlı. Bu bağımlılıktan da kurtulmak için ilaçla uyuştur sistemi ile değil de kendimizi toprağa tekrar döndürüp tarım ve toprağın insanların tedavisi nasıl etkili olduğunu ispat etmek amacımız. Çocuklar burada üretecek, ürettiğini satacak ve böylece bir dönüşüm yaşanacak. Burada en güzel şey üretim yapıyor olmaları ve ürettiklerini kamu ile paylaşıyor olmaları.''