İstanbul'da bir kişi metrelerce derinlikteki kanala düştü
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde hayvanları ve bahçesi için hortumla su çeken bir kişi, metrelerce derinlikteki yağmur suyu kanalına düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanala düşen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Arnavutköy'de hayvanları ve bahçesi için yağmur suyu kanalından hortumla su çeken bir kişi metrelerce derinlikteki kanala düştü.
Olay, Arnavutköy D20 Karayolu İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın Kavşağı mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.