İstanbul'da bir kişi metrelerce derinlikteki kanala düştü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde hayvanları ve bahçesi için hortumla su çeken bir kişi, metrelerce derinlikteki yağmur suyu kanalına düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanala düşen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

İstanbul'da bir kişi metrelerce derinlikteki kanala düştü - 1

Arnavutköy'de hayvanları ve bahçesi için yağmur suyu kanalından hortumla su çeken bir kişi metrelerce derinlikteki kanala düştü.

Olay, Arnavutköy D20 Karayolu İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın Kavşağı mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

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İstanbul'da bir kişi metrelerce derinlikteki kanala düştü - 2

Hayvanları ve bahçesi için arkadaşıyla birlikte hortumla su çeken Cevat Gürgen, metrelerce derinlikteki yağmur suyu kanalına düştü.

İstanbul'da bir kişi metrelerce derinlikteki kanala düştü - 3

Hortumun diğer tarafında bulunan kişi, Gürgen'in kanala düştüğünü fark edince itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İstanbul'da bir kişi metrelerce derinlikteki kanala düştü - 4

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Gürgen'in nerede olduğunun belirlenmesi için birkaç noktadan kameralar yardımıyla çalışma başlattı.

Gürgen'in bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

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