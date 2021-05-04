İstanbul'da bir kişi tramvayın altında kaldı

İstanbul Fatih'te raylarının üzerinden karşıya geçmeye çalışan bir kişi, tramvayın altında kaldı. Ağır yaralı olarak çıkartılan adam, hastaneye kaldırıldı.

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DHA 04.05.2021 - 13:16

İstanbul Fatih'te tramvayın altında kalan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Olay Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre duraktan karşıya geçmek için raylara çıkan bir kişi o sırada yanaşan tramvayın altında kaldı.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayı gören bir yolcu ise, "Hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçiyordu. O anda gelen tramvayı fark edemedi. Altına yüzüstü düştü'' dedi.

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