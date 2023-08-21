İstanbul'da bisiklet sürmek imkansız hale geldi | Yollar otoparka döndü

Bisiklet yollarının en önemli sorunu ise, yolların otopark olarak kullanılması. Bisiklet yolları otomobiller hatta TIR için bile park yerine dönüşmüş halde. Yaşanan işgaller nedeniyle bisiklet yolu kesintiye uğrayınca, bisiklet kullanıcıları da trafiğe girmek zorunda kalıyor.

Gaziosmanpaşa'da ve Caddebostan'da yeni yapılan Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi'nde de durum aynı. Otomobillerle ilgili tedbirlerin alındığı noktada ise motosiklet sürücüleri bisiklet yollarını kullanıyor. Cezaların da caydırıcı olmaması nedeniyle bisiklet yolları işgalden kurtarılamıyor.