İstanbul'da bisiklet sürmek imkansız hale geldi | Yollar otoparka döndü
Yoğun İstanbul trafiğinde ulaşım alternatifi olarak gösterilen bisiklet kullanımı, bisikletliler için sınava dönüştü. Bisiklet yollarının bazıları TIR, otomobil ve kamyon gibi araçlar tarafından otopark olarak kullanılıyor.
İstanbul'un en önemli sorunlarının başında trafik geliyor.
Trafik sorununun çözümü için en önemli alternatiflerin başında ise bisiklet kullanımının yaygınlaşması gösteriliyor.
Bu kapsamda İstanbul'da çok sayıda bisiklet yolu var.