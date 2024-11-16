İstanbul'da boşaltılan binanın balkonu çöktü

Yıkım müteahhidi Erdem Kahveci, "Riskli yapıların çevre güvenliği ve halk sağlığı açısından yıkılması için elimizden geleni yapıyoruz. Binada kalanlar var. Can kaybı olması ve halk sağlığı açısından en hızlı şekilde yıkılması açısından biz elimizden geleni yapıyoruz. Süreci Avcılar belediyesi ile birlikte yürütüyoruz" diye konuştu. Kahveci, bu binanın 1999 depremi öncesi bir bina olduğunu hatırlatarak, yapıda 12'lik demir kullanıldığını, bunun da eridiğini, betonun da dokunma ile dağıldığını gösterdi.