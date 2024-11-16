İstanbul'da boşaltılan binanın balkonu çöktü
Avcılar'da daha önce kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binanın balkonu kendiliğinden çöktü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çevre sakinleri kentsel dönüşümün hızlandırılması için çağrıda bulundu.
Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 6 katlı 30 yıllık binada oturanlar, bir süre önce yapının çürük olduğu gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamına alınması amacıyla yasal süreci başlattı.
Yapılan incelemeler sonucunda binadaki beton ve demir kalitesinin çok düşük olduğu belirlendi.
Bunun üzerine bina sakinleri evlerini boşaltarak geçici olarak başka yerlere yerleşti. İddiaya göre boşaltılan binada evsizler ve madde bağımlıları barınmaya başladı.
Mahalleli, zaman zaman içeride ateş yakıldığını söyleyerek durumdan şikayetçi oldu.