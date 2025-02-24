İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? (Meteoroloji hava durumu tahminleri)

İstanbul’da 5 gündür etkili olan kar yağışının ardından gözler, yeni haftanın hava durumu tahminlerine çevrildi. Megakent İstanbul’da perşembe ve cuma etkisini artıran kar yağışı sonrası okulların tatil edilmesi kararı alınmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasındaki yeni hava durumu tahminlerini duyurdu. Peki İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? İşte, İstanbul’da yeni haftanın hava durumu tahminleri…

İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? (Meteoroloji hava durumu tahminleri) - 1

İstanbul’da Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Altay Kar Fırtınası etkili olurken birçok bölgede kar yağışı görüldü. İstanbul’da hava sıcaklıkları -5 dereceye kadar gerilerken haftanın ilk gününde parçalı bulutlu hava hakim. İstanbul Valiliği kuvvetli buzlanma ve don olayları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazartesi günü il genelinde okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor. Peki İstanbul’a yeniden kar yağacak mı? İşte, İstanbul hava durumu raporu…

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İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? (Meteoroloji hava durumu tahminleri) - 2

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Megakent İstanbul’da 5 gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftalık hava tahminlerini yayınlarken yeni haftada sıcaklıklar bir önceki haftaya göre artacak. İstanbul’da bu hafta kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? (Meteoroloji hava durumu tahminleri) - 3

Pazartesi günü en düşük sıcaklık -3 derece olurken en yüksek ise 4 dereceye ulaşacak. Salı gününde ise İstanbul’da  hava durumu -1 derece olurken Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar artacak.

İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? (Meteoroloji hava durumu tahminleri) - 4

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıda “ Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı. 

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