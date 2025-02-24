İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? (Meteoroloji hava durumu tahminleri)

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıda “ Bu gece ve yarın sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 ila eksi 6 derece dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.