İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? (Meteoroloji hava durumu tahminleri)
İstanbul’da 5 gündür etkili olan kar yağışının ardından gözler, yeni haftanın hava durumu tahminlerine çevrildi. Megakent İstanbul’da perşembe ve cuma etkisini artıran kar yağışı sonrası okulların tatil edilmesi kararı alınmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Şubat - 2 Mart tarihleri arasındaki yeni hava durumu tahminlerini duyurdu. Peki İstanbul’da bu hafta kar yağacak mı? İşte, İstanbul’da yeni haftanın hava durumu tahminleri…
İstanbul’da Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Altay Kar Fırtınası etkili olurken birçok bölgede kar yağışı görüldü. İstanbul’da hava sıcaklıkları -5 dereceye kadar gerilerken haftanın ilk gününde parçalı bulutlu hava hakim. İstanbul Valiliği kuvvetli buzlanma ve don olayları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazartesi günü il genelinde okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ediyor. Peki İstanbul’a yeniden kar yağacak mı? İşte, İstanbul hava durumu raporu…