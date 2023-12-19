İstanbul’da bufalo boynuzu operasyonu (Piyasa değeri 4 milyon lira değerinde)

İstanbul Küçükçekmece’de bir depoda nesli tükenmiş ya da tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişler ele geçirildi. İş yerine baskın yapan emniyet güçleri, piyasa değeri 4 milyon lira olan çok sayıda boynuz ve dişe el koydu.

İstanbul’da bufalo boynuzu operasyonu (Piyasa değeri 4 milyon lira değerinde) - 1

İstanbul polisi, Küçükçekmece’de bir adreste CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişlerin bulunduğunu ve bu parçaların ticaretinin yapıldığına ilişkin ihbar aldı.

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İstanbul’da bufalo boynuzu operasyonu (Piyasa değeri 4 milyon lira değerinde) - 2

İhbarı değerlendiren ekipler, uzun süre yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından cuma günü adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da bufalo boynuzu operasyonu (Piyasa değeri 4 milyon lira değerinde) - 3

Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan; 2 çift bütün halde, 1 çift küçük parçalar halinde 6 kilo 162 gram ağırlığında, dağ keçisi boynuzu ve parçaları, 7 antilop boynuzu, 1 kızıl geyik boynuz parçası, 23 fildişi obje ve 3 kilo 260 gram ağırlığında fildişi parçaları,16 kilo 500 gram ağırlığında fildişi ve mamut karışık vaziyette bulunan sayılamayacak kadar küçük boynuz parçaları, 650 gram ağırlığında balina dişi parçaları, 14 bufalo boynuzu ve parçası, 7 balina dişi olmak üzere çeşitli boy ve ebatlarda toplamda 52 adet boynuz parçası, fildişi obje ve 20 kilo 410 kg ağırlığında boynuz parçaları, fildişi ve balina dişi parçaları ele geçirildi.

İstanbul’da bufalo boynuzu operasyonu (Piyasa değeri 4 milyon lira değerinde) - 4

Yakalanan şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet” ve “CITES Sözleşmesine Aykırılık” suçlarından işlem başlatıldı.

İstanbul’da bufalo boynuzu operasyonu (Piyasa değeri 4 milyon lira değerinde) - 5
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