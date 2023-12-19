İstanbul’da bufalo boynuzu operasyonu (Piyasa değeri 4 milyon lira değerinde)

Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan; 2 çift bütün halde, 1 çift küçük parçalar halinde 6 kilo 162 gram ağırlığında, dağ keçisi boynuzu ve parçaları, 7 antilop boynuzu, 1 kızıl geyik boynuz parçası, 23 fildişi obje ve 3 kilo 260 gram ağırlığında fildişi parçaları,16 kilo 500 gram ağırlığında fildişi ve mamut karışık vaziyette bulunan sayılamayacak kadar küçük boynuz parçaları, 650 gram ağırlığında balina dişi parçaları, 14 bufalo boynuzu ve parçası, 7 balina dişi olmak üzere çeşitli boy ve ebatlarda toplamda 52 adet boynuz parçası, fildişi obje ve 20 kilo 410 kg ağırlığında boynuz parçaları, fildişi ve balina dişi parçaları ele geçirildi.