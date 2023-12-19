İstanbul’da bufalo boynuzu operasyonu (Piyasa değeri 4 milyon lira değerinde)
İstanbul Küçükçekmece’de bir depoda nesli tükenmiş ya da tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişler ele geçirildi. İş yerine baskın yapan emniyet güçleri, piyasa değeri 4 milyon lira olan çok sayıda boynuz ve dişe el koydu.
İstanbul polisi, Küçükçekmece’de bir adreste CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme) kapsamında nesli tükenmekte olan hayvanlara ait boynuz ve dişlerin bulunduğunu ve bu parçaların ticaretinin yapıldığına ilişkin ihbar aldı.