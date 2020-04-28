İstanbul'da bugün

Haftanın ikinci gününde sabah saatlerinde İstanbul'da yer yer trafik oluşurken Taksim'de 1 Mayıs önlemleri alındığı görüldü. İstanbul, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Meydana demir bariyerlerin yerleştirildiği görülürken daha sonra Taksim ve Gezi Parkı çevresine dizileceği öğrenildi. İşe gitmek isteyen İstanbullular sabah saatlerinde yola çıktı. E-5 Karayolu Yenibosna mevkii ile Haliç Köprüsü girişlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik yoğunluk haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu, haftanın ikinci gününde 08.30 itibariyle yüzde 13'lere çıktı.