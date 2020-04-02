İstanbul'da bugün

Belediye ekipleri pazarların giriş ve çıkışlarını ayırarak tedbirlerini arttırırken, maskesiz gelen vatandaşlara da maske dağıttı.

Trafikte bekleyen birçok sürücü işleri nedeniyle mecburen yolda olduklarını belirtirken; bazı sürücüler, zorunlu olmamalarına rağmen dışarı çıkan vatandaşları eleştirdi.