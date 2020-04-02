İstanbul'da bugün

Türkiye'de alınan corona virüs önlemlerine kapsamında bugün Taksim ve Beşiktaş gibi yerlerde virüs sessizliği hakimiyetini korudu. İstiklal Caddesi'nde banka kuyruğu sosyal mesafe kuralına uyulduğuna görülürken cadde üzerinde bazı vatandaşların ise polis tarafından uyarıldığına tanık olundu.
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DHA 02.04.2020 - 17:39
ÜMRANİYE
Ümraniye Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında pazarlara yönelik yayınladığı genelgenin ardından Ümraniye’deki pazarlarda yeni tedbirleri uygulamaya başladı.
Belediye ekipleri pazarların giriş ve çıkışlarını ayırarak tedbirlerini arttırırken, maskesiz gelen vatandaşlara da maske dağıttı.
İSTANBUL GİRİŞ ÇIKIŞLARINDAKİ YOĞUNLUK SÜRÜYOR
Yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında megakentin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinin çalışmaları yoğunlaşırken, Silivri E-5 Karayolu'nda denetimler nedeniyle kilometrelerce oluştu.
Trafikte bekleyen birçok sürücü işleri nedeniyle mecburen yolda olduklarını belirtirken; bazı sürücüler, zorunlu olmamalarına rağmen dışarı çıkan vatandaşları eleştirdi.
ORTAKÖY
Hergün yüzler yerli ve yabancı turist ağırlayan Ortaköy Meydanı'nı da corona virüs sakinliğine günün ilerleyen saatlerinde sağanak yağışın da etkisi eklendi.
İSTİKLAL CADDESİ
İstanbul'un ünlü caddeslerinden biri olan İstiklal de ise virüs önlemleri görevli ekiplerin yardımı ile de sağlandı.
Cadde üzerinde bulunan bir ATM'de sıra bekleyen vatandaşlarının sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
Polis bazı durumlarda ise vatandaşları uyarmak zorunda kaldı.
İşte İstiklal Caddesi'nde bugün...
TAKSİM
Taksim Meydanı da boşluğu ile dikkat çekti.
BEŞİKTAŞ
İstanbul'un ünlü yerlerinden biri olan Kartal Heykeli'nin bulunduğu Beşiktaş'ta da durum değişmedi.
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