İstanbul'da bugün

Türkiye'de alınan corona virüs önlemlerine karşın Pendik'te vatandaşların sokağa çıkma ısrarı sürüyor. Vatandaşlarda ayrıca eldiven ve maske gibi önlemlerin olmadığı da görüldü. Öte yandan Taksim ve Üsküdar'da da virüs sessizliği hakim.

İHA - DHA 01.04.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 01.04.2020 - 10:01

PENDİK

Corona virüs salgınına karşı hiçbir tedbir almadığı görülen Pendik halkının, sokaktaki yoğunluğu da dikkat çekti.

Yer alan fotoğraflarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görülürken vatandaşlarda eldiven ve maskenin olmaması da  dikkat çekti. 

ÜSKÜDAR

TAKSİM

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