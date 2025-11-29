İstanbul'da bugün bu yollar kapatılacak: 29 Kasım trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

29.11.2025 09:50

NTV - Haber Merkezi

İstanbul Valiliği, Papa 14. Leo'nun İstanbul'a ziyareti nedeniyle bugün kapatılacak olan yolları duyurdu.

29 KASIM CUMARTESİ KAPANACAK YOLLAR
VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU-SULTANAHMET CAMİİ C KAPI

 

(07:00-Program Bitimine Kadar)

 

1. Cumhuriyet Caddesi

 

2. Tarlabaşı Bulvarı

 

3. Refik Saydam Caddesi

 

4. Tersane Caddesi

 

5. Kemeraltı Caddesi

 

6. Galata Köprü Sirkeci İstikameti

 

7. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti

 

8. Ankara Caddesi Sirkeci İstikameti (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan Arası)

 

9. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti

 

10. Sahil Kennedy Caddesi Florya İstikameti

 

 

ALTERNATİF YOLLAR

 

Ragıp Gümüş Pala Caddesi

 

 

 

SULTANAHMET CAMİİ TEDBİRLERİ KAPANACAK YOLLAR

 

(06:00-Program Bitimine Kadar)

 

 

1. Fatih İlçesi Küçükayasofya Caddesi

 

2. Fatih İlçesi Torun Sokak

 

3. Fatih İlçesi Dalbastı Sokak

 

4. Fatih İlçesi Utangaç Sokak

 

5. Fatih İlçesi Üçler Sokak

 

6. Fatih İlçesi Nakilbent Sokak

 

7. Fatih İlçesi Tavukhane Sokak

 

8. Fatih İlçesi Aksakal Sokak

 

9. Fatih İlçesi Atmeydanı Caddesi

 

 

ALTERNATİF YOLLAR

 

1. Fatih İlçesi Kadırga Limanı Caddesi

 

2. Fatih İlçesi Piyerloti Caddesi

 

3. Fatih İlçesi Türkeli Caddesi

 

4. Fatih İlçesi Su Terazisi Sokak

 

 

 

SULTANAHMET CAMİİ - MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ KAPANACAK YOLLAR

 

(07:45-Program Bitimine Kadar)

 

 

1. Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak Arası)

 

2. Yeşilyurt İstasyon Caddesi

 

3. Demiryolu Caddesi

 

 

ALTERNATİF YOLLAR

 

1. Ragıp Gümüşpala Caddesi

 

2. Yıl Caddesi

 

3. Aksu Caddesi

 

4. Eski Havaalanı Caddesi

 

 

 

MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ ÇEVRE TEDBİRLER KAPANACAK YOLLAR

 

(06:00-Pogram Bitimine Kadar)

 

 

1. Bakırköy İlçesi Serbesti Caddesi (Serbesti Caddesi Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı Arası)

 

2. Bakırköy İlçesi Yeşilzeytin Sokak

 

3. Bakırköy İlçesi Endaze Sokak

 

4. Bakırköy İlçesi Andelip Sokak

 

5. Bakırköy İlçesi Yakutçu Sokak

 

6. Bakırköy İlçesi Zümrüt Sokak

 

7. Bakırköy İlçesi Harekat Ordusu Caddesi

 

8. Bakırköy İlçesi 14 Nisan Caddesi

 

 

ALTERNATİF YOLLAR

 

1. Gazi Evrenos Caddesi

 

2. Fener Caddesi

 

 

 

MOR EFREM SÜRYANİ KADİM ORTODOKS KİLİSESİ- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU KAPANACAK YOLLAR

 

(08:00 – Program Bitimine Kadar)

 

 

1. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti

 

2. Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı Arası)

 

3. Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi

 

4. Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti

 

5. Refik Saydam Caddesi

 

6. Tarlabaşı Bulvarı

 

7. Cumhuriyet Caddesi

 

 

ALTERNATİF YOLLAR

 

1. D100 Kuzey

 

2. D100 Güney

 

3. Eski Havaalanı Caddesi Florya Caddesi

 

4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti

 

5. Aksu Caddesi

 

6. Abdülezel Paşa Caddesi

 

7. Ragıp Gümüşpala Caddesi

 

8. Macar Kardeşler Caddesi

 

9. Tersane Caddesi

 

10. Evliya Çelebi Caddesi

 

11. Kemeraltı Caddesi

 

12. Yedikuyular Caddesi

 

13. Asker Ocağı Caddesi

 

14. Vali Konağı Caddesi

VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KONUTU – FENER RUM PATRİKHANESİ KAPANACAK YOLLAR

 

(13:30- Program bitimine kadar)

 

 

1. Cumhuriyet Caddesi

 

2. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi

 

3. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi

 

4. Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi

 

5. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi

 

6. Fatih İlçesi Abdulezal Caddesi

 

 

ALTERNATİF YOLLAR

 

1. Tersane Caddesi

 

2. Evliya Çelebi Caddesi

 

3. Kemeraltı Caddesi

 

4. Yedikuyular Caddesi

 

5. Asker Ocağı Caddesi

 

6. Vali Konağı Caddesi

 

7. Fatih İlçesi Fevzi Paşa Caddesi

 

 

 

FENER RUM PATRİKANESİ ÇEVRE TEDBİRİ KAPANACAK YOLLAR

 

(06.00 – Program Bitimine Kadar)

 

 

1. Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi

 

2. Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak

 

3. Fatih İlçesi İncebel Sokak

 

4. Fatih İlçesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi

 

 

ALTERNATİF YOLLAR

 

1. Baki Dede Sokak

 

2. Sancaktar Yokuşu Sokak

 

 

 

FENER RUM PATRİKHANESİ – VOLKSWAGEN ARENA KAPANACAK YOLLAR

 

(14:20 -Program bitimine kadar)

 

 

1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi

 

2. Fatih Caddesi Mürselpaşa Caddesi

 

3. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi

 

4. Fatih İlçesi Abdulezelpaşa Caddesi

 

5. Fatih İlçesi Savaklar Caddesi

 

6. D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol Arası

 

7. Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM İstikameti

 

8. Tem Güney Yol Okmeydanı Ayrımı ile Maslak Yanyol Katılım Arası

 

9. Büyükdere Caddesi

 

10. Ayazağa Caddesi

 

 

ALTERNATİF YOLLAR

 

1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi

 

2. D100 Güney Haliç Yeni Köprüden Akım D100 Güney istikametine Verilecek

 

3. Piyalepaşa Bulvarı

 

4. İmrahor Caddesi

 

5. Odesa Bulvarı

 

6. Kemerburgaz Caddesi

 

7. D100 Kuzeyden Gelip Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yoluna Giden Akım Hasdal- Okmeydanı Bağlantı Yolu Girişinden Kapatılarak Dersaadet Caddesinden Kağıthane İstikametine Yönlendirilecek.

 

8. Tem Güney Okmeydanı Ayrımlarından Fsm Köprüsü İstikameti Kapatılarak Hasdal- Okmeydanı İstikametine Yönlendirilecek.

 

9. Sahil Alt Güzergâhı

 

10. Çilekli Caddesi

 

11. Baltalimanı Caddesi

 

 

 

VOLKSWAGEN ARENA ÇEVRE TEDBİRİ KAPANACAK YOLLAR

 

(07:00- Program Bitimine Kadar)

 

 

1. Ayazağa Caddesi’nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi Arasında Kalan Kısım

 

 

ALTERNATİF YOLLAR

 

1. Büyükdere Caddesi

 

2. Okul Caddesi

 

3. Mimar Sinan Caddesi

 

4. Ayazağa Cendere Caddesi

 

 

 

VOLKSWAGEN ARENA- VATİKAN İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ KAPANACAK YOLLAR

 

(17:00 – Program Bitimine Kadar)

 

 

1. Ayazağa Caddesi

 

2. Büyükdere Caddesi

 

3. Merkez Caddesi

 

4. TEM Kuzey Yol Beşiktaş Ayrımları ile Hasdal Kavşağı Arası

 

5. Hasdal Okmeydarı Bağlantı Yolu D100 İstikameti

 

6. D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yanyol Katılım Arası

 

7. Halaskargazi Caddesi

 

8. Cumhuriyet Caddesi

 

 

ALTERNATİF YOLLAR

 

1. Baltalimanı Sahil Yolu

 

2. Katar Caddesi

 

3. Azerbaycan Caddesi

 

4. İmrahor Caddesi

 

5. Ortaklar Caddesi

 

6. 19 Mayıs Caddesi

 

7. Abide-i Hürriyet Caddesi

 

8. Vali Konağı Caddesi

 

9. Rumeli Caddesi

 

10. Piyale Paşa Bulvarı

 

11. Odesa Caddesi