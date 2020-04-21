İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)

İstanbul'da sahil şeridi yasağı ve yapılan tüm uyarılara rağmen bu sabah bazı vatandaşlar Bebek sahilinde spor yaptı. İlerleyen saatlerde de Eminönü'nde 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Ramazan alışverişi hareketliliği görüntülendi.
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DHA 21.04.2020 - 11:04| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 13:56
Ramazan alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar bugün Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu.
Mısır Çarşısı'nda görüntülenen vatandaşların genellikle kahvaltılık ürünler aldığı görülürken zaman zaman corona virüs önlemleri rafa kalktı.
İstanbul'da yetkililer sık sık corona virüs salgınına karşı alınan önlemlere uyması için vatandaşları uyarıyor.
Ancak buna rağmen kentin birçok noktasında kurallara uyulmuyor.
Sahil şeritleri cpnin yasaklanmasına rağmen bu sabah Beşiktaş Bebek Sahili'nde bazı vatandaşların spor yaptığı görüldü.
Sosyal mesafe kuralına da uymayan vatandaşların maskesiz ve eldivensiz Bebek Sahilinde yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı.
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