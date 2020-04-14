İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)



Türkiye'de alınan corona virüs önlemlerine rağmen bugün bazı vatandaşların Bebek Sahili'nde yürüyüş yaptığı görüldü. Öte yandan Üsküdar'da ise corona virüs sessizliği sürüyor...

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İHA - DHA 14.04.2020 - 12:20

BEBEK SAHİLİ Corona virüs önlemleri kapsamında sahillerde oturmak, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı.

Ancak Bebek Sahili'nde görüntülenen bazı vatandaşların bu yasağa uymadığı görüldü.

Bir kişi ise Bebek Sahili'nde yürüyüş yaparken boş olan sahil şeridini videoya aldı.

Öte yandan, normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Emirgan ve Tarabya sahilleri bugün yine boş kaldı. Emirgan ve Tarabya sahil şeridi, banklar, spor aletleri, parklarda kimsenin olmadığı görüldü.

ÜSKÜDAR Corona virüs önlemleri kapsamında sessizliğin hakim olduğu Üsküdar, bugün yine boştu.

Boş kalan meydanlar ise havadan görüntülendi...