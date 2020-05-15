İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)



Corona virüs önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Kağıthaneli vatandaşlar pazara akın etti. Sancaktepe’de ise salgınla mücadele kapsamında önlemlere yine uyulmadı.

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İHA 15.05.2020 - 16:57

Kağıthane Gültepe'de kurulan pazara vatandaş 4 günlük kısıtlama öncesi adeta koştu.

İğne atsan yere düşmeyecek alanda sosyal mesafe bir kez daha hiçe sayıldı.

Birçok vatandaşın da maske takmamış olması dikkatlerden kaçmadı.

Sancaktepe’de havaların iyi olmasıyla çarşıya akın eden vatandaşlar, corona virüs salgınıyla mücadele etme kapsamında alınan önlemleri yok saydı.

Maske takmayı ihmal eden bazı vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı. Adım atacak yer kalmayan Sancaktepe'nin merkezinde bazı vatandaşlar alışveriş yaparken, bazı vatandaşlar ise corona virüsü dikkate almayarak merdivenlerde dip dibe oturdu.

Öte yandan kalabalık caddede bulunan bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti.