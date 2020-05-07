İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)

İstanbul 'da bugün bazı toplu taşıma araçlarında corona virüs önlemlerine uyulmadı.

Bu sabah Beylikdüzü’nden gelen metrobüse Avcılar'dan saat 07.00 sıralarında binilerek Merter’e kadar metrobüs ile buradan da otogara kadar metro ile yolculuk sırasında yoğunluk dikkat çekti.