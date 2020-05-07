İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)

Corona virüs önlemleri kapsamında alınan toplu taşımada ''Seyrek oturma düzeni'' kuralına İstanbul'da bu sabah yer yer uyulmadığı görüldü. Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada salgının ilk evresini tamamlayarak ''
''Kontrollü sosyal hayat'' dönemine geçildiğini duyurmuştu.
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DHA 07.05.2020 - 11:43
İstanbul'da bugün bazı toplu taşıma araçlarında corona virüs önlemlerine uyulmadı.
İstanbul'da toplu ulaşımda uygulanmaya çalışılan ‘seyrek oturma’ düzeni sürdürülürken sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk görülüyor.
Bu sabah Beylikdüzü’nden gelen metrobüse Avcılar'dan saat 07.00 sıralarında binilerek Merter’e kadar metrobüs ile buradan da otogara kadar metro ile yolculuk sırasında yoğunluk dikkat çekti.
KİRAZLI-YENİKAPI HATTI ÇOK YOĞUN
Kirazlı yönüne giden ve ters yöndeki Kirazlı-Yenikapı hatlarında da yoğunluk olduğu görüldü.
Özellikle kapı önlerinde ‘Sosyal mesafe’ye uyulmadığı göze çarparken, Yenikapı yönündeki yolculukta ayakta yolcu sayısı koronavirüs günleri öncesini aratmadı.
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