İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)

İstanbul'da dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Hafta başında görüntülen İstanbul'da bazı vatandaşlar işe gitmek için yollara düştü. Bugün Adalar için başlayan kısıtlama kapsamında da Bostancı Sahil İskesi görüntülendi. Denetimlere tabii olan Adalara yolculukta ikametgah belgesi bulunmayan vatandaşların vapura binmesine izin vermedi. Gaziosmanpaşa'da pazardan yansıyan görüntüler ise 'sosyal mesafe' ihlalini bir kez daha gösterdi.

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DHA 27.04.2020 - 16:51

Gaziosmanpaşa, Yeni mahallede 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaş pazara koştu.

Büyük oranda kalabalık oluşan pazarda sosyal mesafeye bir kez daha uyulmadığı görüldü.

ADALAR VAPURU İstanbul'da bulunan Adalar'a seyahat için kısıtlama bugün başladı. 'da bulunan'a seyahat için kısıtlama bugün başladı.

Sabah saatlerinde bazı vatandaşların Adalar'a geçmek için Bostancı Sahil İskelesi'ne geldiği görüldü.

Kısıtlama dahilinde iskelede denetimlerde bulunan ekipler; vatandaşların çalışma ve ikametgah belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

Belgelerini gösteren kişiler vapura binerken, belirlenen istisnalar kapsamında belgesi bulunmayan kişilerin vapuruna binmesine izin verilmedi.

Alınan karar kapsamında Adalar'a 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00'a kadar belirlenen istisnalar dışında Adalar'a giriş ve çıkış yapılamayacak.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Haftanın ilk iş gününde çoğunluğu işe giden vatandaşların yoğunluğu da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde havadan görüntülendi.

Dört günlük yasakta İBB trafik yoğunluğu haritasında yüzde 1'lere düşen trafik, pazartesi sabahı saat 08.00 itibariyle yüzde 11'leri buldu.

BAYRAMPAŞA HALİ Yasağın bitmesinin hemen ardından başlayan Bayrampaşa sebze meyve halindeki yoğunluk sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Sebze ve meyve halindeki yoğunluk ise böyle görüntülendi.