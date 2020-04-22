İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)

İstanbul'da sahil şeridi yasağı ve yapılan tüm uyarılara rağmen bu sabah bazı vatandaşlar Caddebostan sahilinde spor yaptı. Yurt genelinde alınan corona virüs önlemlerine büyük bir oranda uyulduğu görülürken bazı vatandaşlar 'normal' hayatlarını sürdürmeye de devam ediyor. Küresel salgına karşı Türkiye'de alınan önlemler kapsamında sahil, park ve mesire alanlarında bulunmak yasak. Kadıköy Caddebostan sahilinde bugün çekilen fotoğraflarda bazı vatandaşlarının alınan önlemlere kulak asmadan sabah sporu yaptığı görüldü. Kaldırımda sporuna devam edenlerin yanında kimi vatandaşlar da yolun karşısına yürüyüş ve koşusuna devam etti.