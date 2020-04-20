İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)

İstanbul'da corona virüs salgını kapsamında uygulanan 2 gün sokağa çıkma yasağının bitmesiyle vatandaşlar cadde, sokak ve meydanlara çıkarak yoğunluk oluşturdu. Haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik havadan görüntülenirken Bahçelievler'de bulunan bir caddedeki kalabalık da dikkat çekti.
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ntv.com.tr - DHA 20.04.2020 - 13:27
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor.
İşte İstanbul'da bugünden fotoğraflar...
BAHÇELİEVLER
AVCILAR
Avcılar'da E-5 Karayolu, metrobüs durakları ve yaya yürüyüş yollarındaki hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.
15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ
İlk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa yakasına geçiş yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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