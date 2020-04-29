İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor. Esenyurt'ta kurulan pazardan 'iğne atsan düşmez' görüntüleri yansırken sosyal mesafe hiçe sayıldı. Sultanbeyli'de bir banka önünde uzun kuyruklar oluştu.
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DHA 29.04.2020 - 13:49
ESENYURT
Corona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Esenyurt'ta kurulan bir semt pazarında yoğunluk oluştuğu görüldü.
Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı pazarda 65 yaş üstü vatandaşlar ve 20 yaş altındaki gençler zabıta ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.
SULTANBEYLİ
Sultanbeyli'de ise banka önlerinde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.
Corona virüs önlemleri kapsamında kuyrukta bekleyen vatandaşları ekipler zaman zaman uyardı.
Uyarılara rağmen vatandaşlar sık sık sosyal mesafe kuralını ihlal etti.
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