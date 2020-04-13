İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)

İki gün sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından, İstanbul'da bazı vatandaşlar sabah saatlerinde işe gidebilmek için yola koyuldu. Yansıyan fotoğraflarda toplu taşıma kullanımında corona virüs önlemlerine uyulduğu görülürken 15 Temmuz Köprüsü'nden yapılan araç geçişleri de havadan görüntülendi...

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 13.04.2020 - 09:39 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 10:12

Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbullular ilk iş gününde yollara düştü.

İşlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar maskelerini takarak yolculuk ederken metrobüs şoförleri de tulum giydi. 

Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.
İstanbul'da toplu taşımada yeni için alınan yeni kararlar da sabah 05.00 itibari ille başladı.

Alınan kararla öğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu ve Kadıköy'deki Otobüs duraklarında sürücü ve vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği görüldü.

Maskesi olmayanlar görevliler tarafından maske takmadan toplu taşıma araçlarına binemeyecekleri konusunda uyarıldı. Ayrıca bazı metrobüs şoförlerinin maskenin yanında koruyucu tulum da giyindikleri gözlendi. 

Kurallara uymayan sürücü ve şoförlere idari para cezası uygulanacak.
İşte İstanbul'da bugün görüntüleri...

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ

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