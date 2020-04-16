İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)

Türkiye'de alınan corona virüs önlemlerine karşın bugün de Fatih'deki vatandaşların sokağa çıkma ısrarı görüntülendi. Kentte toplu taşıma kullanımından da görüntüler yansıdı. Öte yandan Kadıköy Meydanı'ndaki corona virüs sessizliği havadan görüntülendi.
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DHA 16.04.2020 - 16:49| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 16:58
Corona virüs salgınına karşı hiçbir tedbir almadığı görülen Fatih halkının, sokaktaki yoğunluğu da dikkat çekti.
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görülen İstanbul'un Fatih ilçesinde bazı vatandaşlarda maske ve eldiven olmadığı da görüldü.
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