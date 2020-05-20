İstanbul'da bugün (Corona virüs etkisi)

Corona virüs önlemleri kapsamında ''Evde kal'' çağrılarına yer yer uyulmadığı görülüyor. Yasak olmasına rağmen İstanbul'da bugün sıcak havanın etkisi ile Fenerbahçe Sahili'nde denize girenler, Büyükçekmece Sahili'nde top oynayanlar görüntülere yansıdı. Ayrıca İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.
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DHA 20.05.2020 - 16:11| Son Güncelleme : 20.05.2020 - 16:18
YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER
İstanbul'da bugün, 0-14 yaş grubu sokağa çıkma izni bulunan çocuklar ailesi ile birlikte, yasak olmasına rağmen denize girdiler.
Fenerbahçe Sahili'nde görüntülenen grup, havadan görüntülendi.
Bazı vatandaşlar ise sahil şeridinde yürüyüş yaptı.
YİNE AYNI GÖRÜNTÜ
Fenerbahçe Sahili'nden yansıyan görüntülerin ardından Büyükçekmece'de de aynı manzara oluştu.
Sıcak havadan etkilenen vatandaşlar yasağı bir yana bırakarak denize girdi, sahilde top oynadı.
İSTİKLAL YİNE KALABALIK
Corona virüsü hiçe sayan bir başka görüntü de İstiklal Caddesi'nden geldi.
Birçok işyerinin kapalı olmasına rağmen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'nden bir fotoğraf paylaşarak sosyal mesafe ve maske uyarısında bulunmuştu.
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