İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek

İstanbul’da dün etkili olan kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de gün içinde yoğun kar geçişleri bekleniyor. Eğitim-öğretime ara verilen megakentte, şehrin batısında kalan ilçelerin yükseklerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek - 1

İstanbul’da dün belli noktalarda olağanüstü bir durum yokken, bazı ilçeler beyaza büründü.

Megakentte 20-30 kilometrede adeta iklim değişti.

Yer yer buz tutan yollarda kazalar meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek - 2

Esenyurt’ta karlı yolda kayan otomobil önce karşı yönden gelen araca, ardından da kaldırımda yürüyen iki öğretmene çarptı. Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırıldı.

Pek çok sürücü ilerlemekte zorlandı.

İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek - 3

Kar akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış yüksek kesimlerde yer yer tipi şeklinde oldu.

İstanbul Valiliği, kent genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek - 4

İSTANBUL'DA BUGÜN KAR VAR MI?

İstanbul’da bugün havanın çok bulutlu, kent merkezinde karla karışık yağmurlu olması, yükseklerde ise kar geçişleri yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de yağışların kar geçişleri şeklinde olması, zaman zaman kar yağışının kuvvetlenmesi bekleniyor.
İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek - 5

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize’nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek - 6

Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek - 7

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek - 8

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısının yükseklerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek - 9

ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yağmurlu

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek - 10

SİVAS °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek - 11

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
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