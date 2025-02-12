İstanbul'da bugün kar yağacak mı? 7 ilçe için sarı kodlu kar uyarısı: Zaman zaman tipiye dönüşecek
İstanbul’da dün etkili olan kar yağışının bugün de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentin yedi ilçesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Çatalca, Silivri, Başakşehir, Esenyurt, Arnavutköy, Eyüp ve Sultangazi’de gün içinde yoğun kar geçişleri bekleniyor. Eğitim-öğretime ara verilen megakentte, şehrin batısında kalan ilçelerin yükseklerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul’da dün belli noktalarda olağanüstü bir durum yokken, bazı ilçeler beyaza büründü.
Megakentte 20-30 kilometrede adeta iklim değişti.Yer yer buz tutan yollarda kazalar meydana geldi.