İstanbul’da bugün metrobüs ve metro çalışıyor mu, kapalı mı? Metro grevi ne zaman?
İstanbul Özel Halk Otobüsleri, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle grev kararı aldı. Alınan karar ardından gözler metro ve metrobüs seferlerine çevrildi. Peki, İstanbul’da bugün metrobüs ve metro çalışıyor mu, kapalı mı? Metro grevi ne zaman?
İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle bugün için kontak kapatma kararı aldı. İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasından yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtildi.