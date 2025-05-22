İstanbul’da bugün metrobüs ve metro çalışıyor mu, kapalı mı? Metro grevi ne zaman?

İstanbul Özel Halk Otobüsleri, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle grev kararı aldı. Alınan karar ardından gözler metro ve metrobüs seferlerine çevrildi. Peki, İstanbul’da bugün metrobüs ve metro çalışıyor mu, kapalı mı? Metro grevi ne zaman?

İstanbul’da bugün metrobüs ve metro çalışıyor mu, kapalı mı? Metro grevi ne zaman? - 1

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle bugün için kontak kapatma kararı aldı. İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasından yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye karşın düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği belirtildi.

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İstanbul’da bugün metrobüs ve metro çalışıyor mu, kapalı mı? Metro grevi ne zaman? - 2

Bu karar doğrultusunda, şehir genelinde hizmet veren 3.041 özel halk otobüsü sefere çıkmadı. Yaklaşık 6 bin şoförün destek verdiği bu eylem, kent içi ulaşımda ciddi aksamalar yaşanmasına neden oluyor.

İstanbul’da bugün metrobüs ve metro çalışıyor mu, kapalı mı? Metro grevi ne zaman? - 3

METRO VE METROBÜS SEFERLERİ DEVAM EDİYOR MU?

Grev sadece özel halk otobüslerini kapsıyor. İETT'ye bağlı resmi belediye otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve vapur hatları seferlerine normal şekilde devam etmektedir. Ancak, özel halk otobüslerinin hizmet dışı kalması nedeniyle bu sistemlerde yoğunluk artışı gözlemleniyor.

İstanbul’da bugün metrobüs ve metro çalışıyor mu, kapalı mı? Metro grevi ne zaman? - 4

METRO GREVİ NE ZAMAN?

İBB ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alamayan Metro İstanbul işçileri, grev kararı aldı. Anlaşma sağlanamadığı takdirde metrolar, 27 Mayıs’ta sefer yapmayacak.

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