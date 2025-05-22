İstanbul'da bugün otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor?

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT'den yapılan açıklamada ise Özel Halk Otobüsleri için 1 Haziran 2025 itibarıyla ödemelerin tekrar planlanacağı ve sistemin değiştirilerek tüm alternatif önlemlerin alınacağı bildirildi.



Öte yandan vatandaşların durumdan etkilenmemeleri adına İBB ve İETT tarafından ek seferlerin ve hat planlamalarının yapıldığı bildirildi.

Gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin, anlık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT’nin resmi sayfasından duyurulacağı ifade edildi.