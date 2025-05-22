İstanbul'da bugün otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor?

İstanbul'da Özel Halk Otobüs sürücüleri kontak kapatma kararı aldı. Konuya dair İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, düzensiz ve gecikmeli ödemeleri gerekçe gösterdi. Günün ilk saatlerinde ise işe ve okula gidecekler ''İstanbul otobüsler iptal mi, çalışıyor mu?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

İstanbul'da bugün otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? - 1

Toplu taşıma araçlarını kullananlar 22 Mayıs günü otobüs seferlerinin durumunu sorgulamaya başladı. Özel Halk Otobüsleri 1 günlüğüne kontak kapatma kararı aldı ve duraklarda yoğunluk yaşandı. 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu. Peki, İstanbul'da otobüsler ne zaman çalışacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da bugün otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? - 2

İSTANBUL'DA OTOBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamada, düzensiz ve gecikmeli ödemelerin yaklaşık 4 yıldır devam ettiği ifade edilerek 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı belirtilmişti. 22 Mayıs günü özel halk otobüsleri kotak kapattı.

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odasın'dan yapılan açıklamada; ''Bugün itibarıyla ilgili tüm uyarı ve ikazlara rağmen bu süreci yönetmekle yükümlü İBB yetkilileri, krizi önleyici hiçbir somut adım atmamış, tarafımızca yapılan iyi niyetli tüm girişimler yanıtsız bırakılmıştır. Bu durum, Özel Halk Otobüsü işletmecileri için artık fiili imkansızlık oluşturmakta, toplu taşıma hizmetinin devamını teknik ve mali olarak imkansız kılmaktadır. Bu nedenle, 22 Mayıs Perşembe günü, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, mecburen ve tamamen ekonomik tıkanma nedeniyle çalışamayacaktır. Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur."

İstanbul'da bugün otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? - 3

İETT'DEN AÇIKLAMA

İETT'den yapılan açıklamada ise Özel Halk Otobüsleri için 1 Haziran 2025 itibarıyla ödemelerin tekrar planlanacağı ve sistemin değiştirilerek tüm alternatif önlemlerin alınacağı bildirildi.

Öte yandan vatandaşların durumdan etkilenmemeleri adına İBB ve İETT tarafından ek seferlerin ve hat planlamalarının yapıldığı bildirildi.

Gelişmelere ilişkin tüm bilgilendirmelerin, anlık olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT’nin resmi sayfasından duyurulacağı ifade edildi.

İstanbul'da bugün otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor? - 4

Esenler Kazım Karabekir durağında Aksaray istikametine otobüs bekleyenler tarafından yoğunluk oluştu. Otobüs durağındaki yolcuların bir bölümü taksi kullandı.

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