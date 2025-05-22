İstanbul'da bugün otobüsler çalışıyor mu? 22 Mayıs otobüs seferleri iptal mi, neden çalışmıyor?
İstanbul'da Özel Halk Otobüs sürücüleri kontak kapatma kararı aldı. Konuya dair İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, düzensiz ve gecikmeli ödemeleri gerekçe gösterdi. Günün ilk saatlerinde ise işe ve okula gidecekler ''İstanbul otobüsler iptal mi, çalışıyor mu?'' sorularına yanıt aramaya başladı.
Toplu taşıma araçlarını kullananlar 22 Mayıs günü otobüs seferlerinin durumunu sorgulamaya başladı. Özel Halk Otobüsleri 1 günlüğüne kontak kapatma kararı aldı ve duraklarda yoğunluk yaşandı. 3 bin 41 özel halk otobüsünün kontak kapatacağı duyurulmuştu. Peki, İstanbul'da otobüsler ne zaman çalışacak?