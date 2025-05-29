İstanbul'da bugün otobüsler ücretsiz mi? 29 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma (metro, vapur, tramvay, Marmaray) bedava mı?
Toplu taşıma araçlarının 29 Mayıs günü ücretsiz olup olmadığı gündemde. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü sebebiyle İstanbul'da ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Otobüs, metro, tramvay, vapur perşembe günü İstanbulluları ücretsiz ağırlayacak. Peki, bugün Marmaray ücretsiz mi?
İstanbul'da, 29 Mayıs günü İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı kutlanıyor. İETT tarafından yapılan açıklamada şehirde, kişiselleştirilmiş İstanbulkartı ile ulaşım ücretsiz olacak. Konserler, yürüyüşler düzenlenecek.