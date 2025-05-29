İstanbul'da bugün otobüsler ücretsiz mi? 29 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma (metro, vapur, tramvay, Marmaray) bedava mı?

Toplu taşıma araçlarının 29 Mayıs günü ücretsiz olup olmadığı gündemde. 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü sebebiyle İstanbul'da ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Otobüs, metro, tramvay, vapur perşembe günü İstanbulluları ücretsiz ağırlayacak. Peki, bugün Marmaray ücretsiz mi?

İstanbul'da bugün otobüsler ücretsiz mi? 29 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma (metro, vapur, tramvay, Marmaray) bedava mı? - 1

İstanbul'da, 29 Mayıs günü İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı kutlanıyor. İETT tarafından yapılan açıklamada şehirde, kişiselleştirilmiş İstanbulkartı ile ulaşım ücretsiz olacak. Konserler, yürüyüşler düzenlenecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da bugün otobüsler ücretsiz mi? 29 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma (metro, vapur, tramvay, Marmaray) bedava mı? - 2

BUGÜN (29 MAYIS) İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da kişiselleştirilmiş İstanbulkartı sahipleri ücretsiz seyahat edebilecek.

Öte yandan Marmaray için ücretsiz açıklaması gelmedi.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.

İstanbul'da bugün otobüsler ücretsiz mi? 29 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma (metro, vapur, tramvay, Marmaray) bedava mı? - 3

İSTANBUL'DA COŞKUYLA KUTLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul Fethi yıl dönümü nedeniyle ''İstanbul Muhafızları Yürüyüşü'' gerçekleştirilecek. 29 Mayıs Perşembe günü saat 19:00'da Edirnekapı Parkı'nda toplanma olacak ve Fevzipaşa Caddesi üzerinden Saraçhane'ye saat 19:30'da yürüyüş başlayacak.

Ardından İBB Saraçhane binası önünde saat 20:30'da Yüksek Sadakat konseri olacak. Ayrıca İBB Genç Mehteran, İBB Mehteran ve İBB Bandosu'da sahne alacak.

Aynı gün Panorama 1453 Tarih Müzesi, ücretsiz gezilebilecek. 

Hafta sonu da "Fetih'in Başlangıç Noktası Anadolu Hisarı Müze Gezisi ve Fetih'in Mührü Rumeli Hisarı Şantiye Gezisi" yapılacak.

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