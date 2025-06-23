İstanbul'da büyük elektrik kesintisi (23 Haziran ilçe ilçe, mahalle mahalle elektrik kesilecek yerler)
İstanbul'da bugün birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintileri, planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek. İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler.
Megakent İstanbul'un birçok ilçesinde bugün ve yarın elektrik kesintileri yaşanacak.
Kesintiler, planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri sokak sokak ayrıntılı şekilde yayınladı.
İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak yerler...