İstanbul'da büyük kaçakçılık operasyonu: Dünyaca ünlü markaların ürünleri ele geçirildi (Toplam değeri 500 milyon lira)
İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaca ünlü markalara ait binlerce kaçak çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğu değerlendirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te 6 satış ofisi ve 6 depoya operasyon düzenledi.