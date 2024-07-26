İstanbul'da büyük kaçakçılık operasyonu: Dünyaca ünlü markaların ürünleri ele geçirildi (Toplam değeri 500 milyon lira)

İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaca ünlü markalara ait binlerce kaçak çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğu değerlendirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da büyük kaçakçılık operasyonu: Dünyaca ünlü markaların ürünleri ele geçirildi (Toplam değeri 500 milyon lira) - 1

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te 6 satış ofisi ve 6 depoya operasyon düzenledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da büyük kaçakçılık operasyonu: Dünyaca ünlü markaların ürünleri ele geçirildi (Toplam değeri 500 milyon lira) - 2

Operasyonda, dünyaca ünlü markalara ait çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlükten oluşan toplam 10 bin 103 adet ürün ele geçirildi.

İstanbul'da büyük kaçakçılık operasyonu: Dünyaca ünlü markaların ürünleri ele geçirildi (Toplam değeri 500 milyon lira) - 3

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da büyük kaçakçılık operasyonu: Dünyaca ünlü markaların ürünleri ele geçirildi (Toplam değeri 500 milyon lira) - 4

Öte yandan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

İstanbul'da büyük kaçakçılık operasyonu: Dünyaca ünlü markaların ürünleri ele geçirildi (Toplam değeri 500 milyon lira) - 5
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