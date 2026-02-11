İstanbul'da büyük panik. 5 katlı bina kaydı, hemen boşaltıldı

11.02.2026 11:57

Küçükçekmece'deki beş katlı bir bina gece saatlerinde yana doğru kaydı. Tedbir amacıyla boşaltılan binanın dış kısımda çatlaklar olduğu görüldü.

İstanbul Küçükçekmece'de yana doğru kaydığı tespit edilen 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir bina, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yana doğru kaydı.

 

Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor. 

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, 11 daireden oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binanın dış kısmında çatlaklıkların olduğu gözlendi.

Boşaltılan binanın bazı sakinleri, yan taraftaki inşaat çalışması nedeniyle apartmanlarının zarar gördüğünü iddia etti.