İstanbul'da büyük tarihi eser operasyonu: 500 yıllık Hz. İsa ve Hz. Meryem işlemeli kapılar, sikkeler, mühürler...
Fatih'te Yunan İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ile farklı yüzyıllarda klasik dönem ve batılılaşma dönemi Osmanlı İmparatorluğu, İspanya Deniz Aşırı, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda 500 yıllık olduğu değerlendirilen Hz. İsa ve Hz. Meryem işlemeli kapılar dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.