İstanbul'da buzlanma ve kar uyarısı. Sıcaklık -5 derece hissedilecek
13.01.2026 02:30
NTV - Haber Merkezi
İstanbul kar yağışı gece saatlerinde de bazı bölgelerde aralıklarla etkili oldu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda İstanbul'da sabah saatlerinde sıcaklık -5 derece olarak hissedilecek. MGM tarafından 30 il için de kar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bu sabah İstanbul'da hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olacak.
Hissedilen hava sıcaklığının ise sıfırın altında 5 derece olması bekleniyor.
Bu durum sabah saatlerinde şiddetli don olayını beraberinde getirecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da kar yağışı bazı ilçelerde aralıklarla gece boyunca etkisini sürdürdü. Bugün ise şiddetli soğuk hava ile birlikte, buzlanma ve yer yer kar yağışı etkili olacak.
Ankara'da kar aralıklı ve orta kuvvetli olarak yağacak, hava sıcaklığı 0 derece. İzmir'de hava açık ama soğuk 8 derece. Bursa'da kar öğleye doğru kesilecek, sıcaklık 4 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu ile Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokar ve Sinop çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık raporuna göre, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları batı kesimlerde Perşembe günü artacak.
30 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
MGM tarafından bugün Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak ve Osmaniye için kar ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı.