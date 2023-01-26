İstanbul'da çakar denetimi: Ceza yağdı

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yaklaşık 16 milyon lira para cezası kesildi, 3 araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul'da çakar denetimi: Ceza yağdı - 1

İstanbul genelinde usulsüz çakar ve siren kullanan sürücülere yönelik denetimler yapıldı.

İstanbul'da çakar denetimi: Ceza yağdı - 2

Denetimlere 12 sivil, 108 resmi ve 52 motorize olmak üzere toplam 172 polis katıldı.

İstanbul'da çakar denetimi: Ceza yağdı - 3

01-25 Ocak tarihleri arasında toplam 4 bin 270 aracın kontrol edildiği denetimlerde 165 araca yetkisiz çakar, tepe lambası ve siren bulundurmaktan 4 bin 64 lira ceza kesildi.

İstanbul'da çakar denetimi: Ceza yağdı - 4

Öte yandan emniyet şeridini kullandıkları tespit edilen 3 bin 718 araca 4 bin 64 lira ceza olmak üzere toplam 15 milyon 109 bin 952 lira ceza uygulanırken 3 araç 15 günlüğüne trafikten men edildi.

İstanbul'da çakar denetimi: Ceza yağdı - 5

Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü yaptıkları tespit edilen 10 araca ise 436 lira  ceza uygulandı.

İstanbul'da çakar denetimi: Ceza yağdı - 6

25 gün boyunca yapılan denetimlerde toplamda 15 milyon 784 bin 872 lira ceza uygulandı.

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