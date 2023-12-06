İstanbul’da çakar lambalı çete | 24 evde soygun yapan 9 kişi tutuklandı
İstanbul’da araçlarına çakar lamba takıp, kendilerine polis süsü vererek 24 evden hırsızlık yapan 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9’u tutuklandı. Hırsızlık şüphelilerinin, hırsızlığa gidecekleri gün WhatsApp üzerinden haberleştikleri, mesajlarda polis ekiplerine şifreli olarak “Zubi” dedikleri öğrenildi.
İstanbul’da kendilerine polis süsü veren 14 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Araçlarına çakar lambası takıp kentte bu şekilde dolaşan şüphelilerden 9’u tutuklandı.