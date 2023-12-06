İstanbul’da çakar lambalı çete | 24 evde soygun yapan 9 kişi tutuklandı

WHATSAPP’TA ŞİFRELİ KONUŞMALAR

Şüphelilerin yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları, polis ekiplerini “Zubi” olarak kodladıkları öğrenildi.

Hırsızlığa çıkacakları gün WhatsApp üzerinden grup kuran hırsızların, haberleşmeyi bu kanal üzerinden yaptıkları öğrenildi.