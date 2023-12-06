İstanbul’da çakar lambalı çete | 24 evde soygun yapan 9 kişi tutuklandı

İstanbul’da araçlarına çakar lamba takıp, kendilerine polis süsü vererek 24 evden hırsızlık yapan 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9’u tutuklandı. Hırsızlık şüphelilerinin, hırsızlığa gidecekleri gün WhatsApp üzerinden haberleştikleri, mesajlarda polis ekiplerine şifreli olarak “Zubi” dedikleri öğrenildi.

İstanbul’da çakar lambalı çete | 24 evde soygun yapan 9 kişi tutuklandı - 1

İstanbul’da kendilerine polis süsü veren 14 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı. Araçlarına çakar lambası takıp kentte bu şekilde dolaşan şüphelilerden 9’u tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da çakar lambalı çete | 24 evde soygun yapan 9 kişi tutuklandı - 2

3 AY SÜREN TEKNİK TAKİP

Asayiş Şube Müdürlüğü, Anadolu Yakası’nda meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerinin kimlikleri ve çalışma yöntemleri ortaya çıkarıldı.
İstanbul’da çakar lambalı çete | 24 evde soygun yapan 9 kişi tutuklandı - 3

WHATSAPP’TA ŞİFRELİ KONUŞMALAR

Şüphelilerin yakalanmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları, polis ekiplerini “Zubi” olarak kodladıkları öğrenildi.

Hırsızlığa çıkacakları gün WhatsApp üzerinden grup kuran hırsızların, haberleşmeyi bu kanal üzerinden yaptıkları öğrenildi.
İstanbul’da çakar lambalı çete | 24 evde soygun yapan 9 kişi tutuklandı - 4

ÇAKAR LAMBASIYLA POLİS SÜSÜ VERDİLER

Ayrıca elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandıkları bazı otomobillere çakar lamba takarak dolaştıkları belirlendi.

İstanbul’da çakar lambalı çete | 24 evde soygun yapan 9 kişi tutuklandı - 5

13 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis şebekeye yönelik yaptığı ara operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan ikinci dalga operasyonda Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Fatih, Ümraniye, Ataşehir, Sultanbeyli ve Maltepe ilçelerinde 13 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da çakar lambalı çete | 24 evde soygun yapan 9 kişi tutuklandı - 6

24 EVİ SOYDULAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin 24 ev hırsızlığı, 15 ayrı sahte plaka basarak resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri belirtildi.

İstanbul’da çakar lambalı çete | 24 evde soygun yapan 9 kişi tutuklandı - 7

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık çetesiyle ilgili tutuklu sayısı 9’a yükseldi.
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