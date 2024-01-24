İstanbul’da çakar ve emniyet şeridi denetimi | İçinde hasta bulunmayan ambulansa para cezası

İstanbul’da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere para cezası uygulandı. Kadıköy’deki denetimde durdurulan bir hasta nakil ambulansının şoförüne, içinde hastası olmadığı ve zorunlu haller dışında geçiş üstünlüğünü kullandığı gerekçesiyle 690 lira para cezası kesildi.

İstanbul’da çakar ve emniyet şeridi denetimi | İçinde hasta bulunmayan ambulansa para cezası - 1

İstanbul polisi, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı.

D-100 Karayolu Kozyatağı mevkisi TEM Otoyolu katılımında oluşturulan kontrol noktasında araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da çakar ve emniyet şeridi denetimi | İçinde hasta bulunmayan ambulansa para cezası - 2

Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı.

Emniyet şeridini kullandığı için 6 bin 439 lira ceza yazılan sürücü, “Emniyet şeridinde 5 metre navigasyonun azizliğine uğradık ama yapacak bir şey yok. İhlal ihlaldir. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor.” dedi.
İstanbul’da çakar ve emniyet şeridi denetimi | İçinde hasta bulunmayan ambulansa para cezası - 3

Denetimler sırasında Çakar ve siren kullanan hasta nakil ambulansları da durduruldu.

Ekipler denetim noktasında durdurdukları hasta nakil ambulansının içinde hasta olup olmadığını kontrol etti.

İstanbul’da çakar ve emniyet şeridi denetimi | İçinde hasta bulunmayan ambulansa para cezası - 4

Hastası olmayan ve zorunlu haller dışında geçiş üstünlüğünü kullanan sürücüye 690 lira para cezası uygulandı.

İstanbul’da çakar ve emniyet şeridi denetimi | İçinde hasta bulunmayan ambulansa para cezası - 5

BASIN EKSPRES’TE DE DENETİM VARDI

Basın Ekspres Yolu Bakırköy yönünde yapılan denetimlerde ise, sivil bir trafik polisi yaya olarak emniyet şeridinde yürüyerek kurallara uymayan sürücüleri belirledi.

İstanbul’da çakar ve emniyet şeridi denetimi | İçinde hasta bulunmayan ambulansa para cezası - 6

Sivil polis, emniyet şeridinden giden ve çakar kullanan araçları telsizden denetim noktasındaki arkadaşlarına anons etti.

Emniyet şeridinden giden 3 otomobil sürücüsüne toplam 19 bin 317 lira ceza kesildi.

Sabah saat 08.00’da başlayan denetim 10.00’a kadar devam etti.
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