İstanbul’da çakar ve emniyet şeridi denetimi | İçinde hasta bulunmayan ambulansa para cezası
İstanbul’da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Kurallara uymadıkları belirlenen sürücülere para cezası uygulandı. Kadıköy’deki denetimde durdurulan bir hasta nakil ambulansının şoförüne, içinde hastası olmadığı ve zorunlu haller dışında geçiş üstünlüğünü kullandığı gerekçesiyle 690 lira para cezası kesildi.
İstanbul polisi, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı.D-100 Karayolu Kozyatağı mevkisi TEM Otoyolu katılımında oluşturulan kontrol noktasında araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi.