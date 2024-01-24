İstanbul’da çakar ve emniyet şeridi denetimi | İçinde hasta bulunmayan ambulansa para cezası

Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı.

Emniyet şeridini kullandığı için 6 bin 439 lira ceza yazılan sürücü, “Emniyet şeridinde 5 metre navigasyonun azizliğine uğradık ama yapacak bir şey yok. İhlal ihlaldir. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor.” dedi.