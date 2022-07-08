İstanbul'da cankurtaranların bayram mesaisi: Geçen yıl 3 bin 800 kişiyi kurtardılar

"KADIN OLARAK BUNU YAPMAK ÇOK GURUR VERİCİ"

Ayazma Plajı'ndaki kadın cankurtaranlardan 23 yaşındaki Belkıs Pehlivan ise, "Bu işi severek yapıyorum. Hayat kurtarmak çok güzel. Burada cankurtaran olmasa çok sıkıntı yaşanırdı. Bir kadın olarak da bunu yapmak çok gurur verici. Yapamazsınız, edemezsiniz, erkek gücüyle aynı değil diyenler de oluyor ama takdir eden kısım daha fazla. Bu da bize gurur veriyor" dedi.