İstanbul'da casus operasyonu: Site otoparkında silahlar ele geçirildi

İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında çok sayıda tabanca ve mermi bulundu. Ekipler, silahların uluslararası casusluk yapan şüphelilere ait olduğunu tespit etti. Operasyonda gözaltına alınan 2’si Türk 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da casus operasyonu: Site otoparkında silahlar ele geçirildi - 1

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında çok sayıda tabanca ve mermi bulunması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda söz konusu silahların uluslararası casusluk faaliyeti yürüten kişilere ait olduğu tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da casus operasyonu: Site otoparkında silahlar ele geçirildi - 2

2’si Türk toplam 8 şüphelinin izine rastlayan polis, casuslara yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da casus operasyonu: Site otoparkında silahlar ele geçirildi - 3

Operasyonda 8 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin, Türkiye’de istihbarat toplamak isteyen herhangi bir ülkeyle para karşılığı anlaştığı ve bu ülkelerin istekleri doğrultusunda Türkiye’de casusluk yaptıkları öğrenildi.

İstanbul'da casus operasyonu: Site otoparkında silahlar ele geçirildi - 4

Şüphelilerin adreslerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda 24 adet tabanca, 164 adet fişek, 1 sahte plaka çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da casus operasyonu: Site otoparkında silahlar ele geçirildi - 5

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da casus operasyonu: Site otoparkında silahlar ele geçirildi - 6
İstanbul'da casus operasyonu: Site otoparkında silahlar ele geçirildi - 7
İstanbul'da casus operasyonu: Site otoparkında silahlar ele geçirildi - 8
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