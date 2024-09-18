İstanbul'da casus operasyonu: Site otoparkında silahlar ele geçirildi
İstanbul Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında çok sayıda tabanca ve mermi bulundu. Ekipler, silahların uluslararası casusluk yapan şüphelilere ait olduğunu tespit etti. Operasyonda gözaltına alınan 2’si Türk 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında çok sayıda tabanca ve mermi bulunması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalarda söz konusu silahların uluslararası casusluk faaliyeti yürüten kişilere ait olduğu tespit edildi.