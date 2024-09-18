İstanbul'da casus operasyonu: Site otoparkında silahlar ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü'nde bir sitenin otoparkında çok sayıda tabanca ve mermi bulunması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda söz konusu silahların uluslararası casusluk faaliyeti yürüten kişilere ait olduğu tespit edildi.