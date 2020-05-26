İstanbul'da çemberli sosyal mesafe dönemi

Corona virüs önlemleri kapsamında, hali hazırda yasak olan park ve mesire alanlarında normalleşme adımlarına yönelik hazırlıkları yapıldığı görülüyor. Bu kapsamda Caddebostan Sahili'nde sosyal mesafe çemberleri çizildi.
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DHA 26.05.2020 - 10:04| Son Güncelleme : 26.05.2020 - 10:22
Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere beklenen normalleşme adımlarına hazırlıklar sürüyor.
Bu kapsamda İstanbul, Caddebostan Sahili'ne sosyal mesafe çemberleri çizildiği görüldü.
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