İstanbul'da çemberli sosyal mesafe dönemi

Corona virüs önlemleri kapsamında, hali hazırda yasak olan park ve mesire alanlarında normalleşme adımlarına yönelik hazırlıkları yapıldığı görülüyor. Bu kapsamda Caddebostan Sahili'nde sosyal mesafe çemberleri çizildi.

DHA 26.05.2020 - 10:04 | Son Güncelleme : 26.05.2020 - 10:22

Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere beklenen normalleşme adımlarına hazırlıklar sürüyor.
Bu kapsamda İstanbul, Caddebostan Sahili'ne sosyal mesafe çemberleri çizildiği görüldü.

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