İstanbul’da cezaevi firarisine otoyolda infaz

İstanbul’da seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan araçtaki iki kişi, aracı durdurup otoyol kenarındaki ağaçlık alana kaçmak isterken vuruldu. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayda yaşamını yitiren kişinin Ömer Faruk Özçelik isimli cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

İstanbul’da cezaevi firarisine otoyolda infaz - 1

İstanbul Esenler’de O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 FHL 118 plakalı otomobile aynı yönde arkadan gelen ve plakası alınamayan bir araçtan silahla ateş açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da cezaevi firarisine otoyolda infaz - 2

Bu sırada saldırıya uğrayan otomobilde bulunan Ömer Faruk Özçelik ve Onurcan Çakır, aracı durdurarak kaçmaya çalıştı.

İstanbul’da cezaevi firarisine otoyolda infaz - 3

Saldırganlar, ağaçlık alana kaçmaya çalışan Özçelik ve Çakır’a ateş ederek ağır yaraladı. Her iki kişi de kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da cezaevi firarisine otoyolda infaz - 4

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Çakır ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da cezaevi firarisine otoyolda infaz - 5

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Saldırıda hayatını kaybeden Ömer Faruk Özçelik'n 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından cezaevinden firar ettiği ve o tarihten bu yana firari olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
DAHA FAZLA GÖSTER