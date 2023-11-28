İstanbul’da cezaevi firarisine otoyolda infaz
İstanbul’da seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan araçtaki iki kişi, aracı durdurup otoyol kenarındaki ağaçlık alana kaçmak isterken vuruldu. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayda yaşamını yitiren kişinin Ömer Faruk Özçelik isimli cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
İstanbul Esenler’de O-3 bağlantı yolunda seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi.Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 FHL 118 plakalı otomobile aynı yönde arkadan gelen ve plakası alınamayan bir araçtan silahla ateş açıldı.