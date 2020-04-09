İstanbul'da "Corona virüs sessizliği"

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'un günün her saati kalabalık yerlerinden olan Taksim Meydanı ve çevresi, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan tedbirlere uyulmasıyla büyük ölçüde boş olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı 09.04.2020 - 22:54

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