İstanbul'da "Corona virüs sessizliği"

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'un günün her saati kalabalık yerlerinden olan Taksim Meydanı ve çevresi, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan tedbirlere uyulmasıyla büyük ölçüde boş olduğu görüldü.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.