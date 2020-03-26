İstanbul'da corona virüs sessizliği devam ediyor

Corona virüs endişesi İstanbul’da hergün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi mekan ve meydanları boş bıraktı. İstanbul sokaklarındaki sessizlik görüntülere yansırken bazı vatandaşlarda dikkat çekti.
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DHA 26.03.2020 - 17:08| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 17:20
Corona virüsünün hızla yayılmasının ardından Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ‘evden çıkmayın' uyarıları sonrası İstanbullular önlem amaçlı evlerinden çıkmazken, birçok turistik bölge de ıssız kaldı.
Durumdan en çok etkilenen yerlerden birisi de Taksim Meydanı ve beraberinde İstiklal Caddesi oldu.
Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği, sokak sanatçılarının eksik olmadığı İstiklal Caddesi'nde bu günlerde sessizlik hakim.
Sokak sanatçılarının sıklıkla tercih ettiği ve müzik seslerinin yükseldiği caddede Filistinli bir kişi dışında kimsenin olmadığı görüldü. Filistinli olduğunu söyleyen göçmen ise boş sokaklara tek başına şarkı söyledi.
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