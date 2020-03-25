İstanbul'da corona virüs sessizliği havadan görüntülendi
Corona virüs endişesi sebebiyle İstanbul’da her gün binlerce insanın ziyaret ettiği tarihi mekanlar ve meydanlar boş kaldı. Boş olan meydanlar ve tarihi yerler drone ile havadan görüntülendi.
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İHA 25.03.2020 - 12:00
Corona virüsünün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye'de de önlemler üst seviyeye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın ‘evden çıkmayın' uyarıları sonrası İstanbullular önlem amaçlı evlerinden çıkmazken, birçok turistik bölge de ıssız kaldı.
İstanbul’un en önemli simgelerinden birisi olan ve her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Kız Kulesi ve Üsküdar Meydanı adeta sessizliğe gömüldü.
Öte yandan yerli ve yabancı turistlerin buluşma noktası olan Kadıköy meydanı boş kaldı.
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