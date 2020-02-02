İstanbul'da corona virüsüne maskeli önlem

Çin kaynaklı yeni tip corona virüsün hızla yayılması endişeleri artırırken İstanbul'da bazı vatandaşların virüsten korunmak için maske kulandıkları görüldü. Peki Türkiye’de maske takmak gerekli mi?

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) tarafından acil durum ilan edilmesinin ardından Türkiye'de de virüse karşı önlemler arttı.

Çin genelinde son verilere göre 305 kişinin ölümüne neden olan, Çin'in Wuhan kentinden yayılan corona virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edildi.

Türkiye'de ise Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre bugüne 103 kişide vaka çalışması yapıldığı belirtildi. Bakan Koca vaka çalışmaları sonucunda Türkiye'de şu ana kadar corona virüsü vakası bulunmamaktadır dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN SON AÇIKLAMASI

İnsandan insana solunum yollarıyla da bulaşma ihtimali olan hastalıktan korunmak için pek çok kişi maske kullanıyor.

Ancak İstanbul'da maske takanların büyük bir çoğunluğunu yabancı turistler oluşturuyor.

Maske, corona virüsten korur mu? (Türkiye’de maske takmak gerekli mi?)

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