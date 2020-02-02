İstanbul'da corona virüsüne maskeli önlem

Çin genelinde son verilere göre 305 kişinin ölümüne neden olan, Çin'in Wuhan kentinden yayılan corona virüsü sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edildi.
Türkiye'de ise Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre bugüne 103 kişide vaka çalışması yapıldığı belirtildi. Bakan Koca vaka çalışmaları sonucunda Türkiye'de şu ana kadar corona virüsü vakası bulunmamaktadır dedi.
Ancak İstanbul'da maske takanların büyük bir çoğunluğunu yabancı turistler oluşturuyor.
Maske, corona virüsten korur mu? (Türkiye’de maske takmak gerekli mi?)