İstanbul'da corona virüsüne maskeli önlem

Türkiye'de ise Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre bugüne 103 kişide vaka çalışması yapıldığı belirtildi. Bakan Koca vaka çalışmaları sonucunda Türkiye'de şu ana kadar corona virüsü vakası bulunmamaktadır dedi.

SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN SON AÇIKLAMASI