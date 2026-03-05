İstanbul'da cuma akşamı ve cumartesiye dikkat. Rüzgar kuvvetlenecek, hava serinleyecek
05.03.2026 10:11
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da 12-14 derece aralığında seyreden hava sıcaklığı, hafta sonu rüzgarın kuvvetlenmesiyle 10 derecenin altına düşecek. Megakentte cuma akşamı yağış beklentisi de var.
İstanbul'da bir süredir bahar değerlerinde seyreden hava sıcaklığı, cuma akşamından itibaren 10 derecenin altına düşecek.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin son tahminelerine göre; İstanbul'da hafta boyunca ciddi bir yağış beklentisi yok.
CUMA AKŞAMINA DİKKAT
Ancak cuma akşamı yerel yağışların etkili olması bekleniyor. Aynı gün, havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor.
Halihazırda 12-14 derece aralığında seyreden sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren poyrazın kuvvetlenmesiyle birlikte 10 derecelerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.