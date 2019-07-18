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İstanbul'da D-100 Karayolu'nda çökme

DHA

İstanbul'da D-100 (E-5) Karayolu Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması sonucu yolda çökme oluştu. Sızan su ve çökme nedeniyle Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

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    D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması nedeniyle yolda küçük çapta çökme oluştu.
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    Yola da su sızarken olay yerine ekipler gönderildi.
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    İlk incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi.
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    Çökme ve su sızıntısının meydana geldiği alan iş makinesiyle kazılırken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşıldı.
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    Bunun üzerine diğer 2 şerit trafiğe açıldı.
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    Çökmenin olduğu şerit de ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
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