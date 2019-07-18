İstanbul'da D-100 Karayolu'nda çökme
DHA
İstanbul'da D-100 (E-5) Karayolu Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması sonucu yolda çökme oluştu. Sızan su ve çökme nedeniyle Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.
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1D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması nedeniyle yolda küçük çapta çökme oluştu.
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2Yola da su sızarken olay yerine ekipler gönderildi.
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3İlk incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi.
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4Çökme ve su sızıntısının meydana geldiği alan iş makinesiyle kazılırken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşıldı.
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5Bunun üzerine diğer 2 şerit trafiğe açıldı.
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6Çökmenin olduğu şerit de ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
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