İstanbul’da DAEŞ operasyonu: Balkondan atlamaya çalışan kadını polis kurtardı

İstanbul’un Güngören ilçesinde terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon sırasında kendisinin arandığını düşünen bir kadın, 5 katlı binanın 4’üncü katındaki balkondan atlamaya çalıştı. Evdeki başka bir kadın, düşmek üzere olan kadını kollarından tuttu. Bir süre balkondan sarkan kadın özel harekat polisinin de yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı. Operasyonda evdeki bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da DAEŞ operasyonu: Balkondan atlamaya çalışan kadını polis kurtardı - 1

İstanbul’da düzenlenen DAEŞ operasyonunda, binaya gelen polislerin kendisini gözaltına alacağını düşünen bir kadın, balkondan atlamaya çalıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da DAEŞ operasyonu: Balkondan atlamaya çalışan kadını polis kurtardı - 2

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Güngören’deki Mareşal Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Cadde üzerindeki 5 katlı binanın 4’üncü katındaki bir eve polis DAEŞ operasyonu düzenledi.
İstanbul’da DAEŞ operasyonu: Balkondan atlamaya çalışan kadını polis kurtardı - 3

Evdeki bir kadın kendisini almaya geldiklerini düşünerek balkonda atmaya çalışırken, evdeki başka bir kadın son anda kollarından tuttu.

İstanbul’da DAEŞ operasyonu: Balkondan atlamaya çalışan kadını polis kurtardı - 4

Bir süre balkondan sarkan kadın, özel harekat polisinin de yardımıyla kollarından tutularak yukarı çekildi.

İstanbul’da DAEŞ operasyonu: Balkondan atlamaya çalışan kadını polis kurtardı - 5

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Operasyon kapsamında evdeki bir şüpheli gözaltına alındı.
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