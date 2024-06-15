İstanbul’da DAEŞ operasyonu: Balkondan atlamaya çalışan kadını polis kurtardı
İstanbul’un Güngören ilçesinde terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon sırasında kendisinin arandığını düşünen bir kadın, 5 katlı binanın 4’üncü katındaki balkondan atlamaya çalıştı. Evdeki başka bir kadın, düşmek üzere olan kadını kollarından tuttu. Bir süre balkondan sarkan kadın özel harekat polisinin de yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı. Operasyonda evdeki bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da düzenlenen DAEŞ operasyonunda, binaya gelen polislerin kendisini gözaltına alacağını düşünen bir kadın, balkondan atlamaya çalıştı.