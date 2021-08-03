İstanbul'da 'dayaklı' tedavi merkezine baskın

"40 SANTİMLİK SOPAYLA VURMAYA BAŞLADI"

Başakşehir'deki ofisine giden Mustafa Kaplan, "Otizmli bir çocuğum var. Mala Ali Kurdistani'nin hastalara şifa dağıttığını duyduk. Böyle bir şeyin özellikle otizmli çocuklar için mümkün olmadığını biliyoruz ama biz de yine gidip bu kişinin nasıl şifa dağıttığını görmek istedik'' diyerek şöyle devam etti:

''Ofislerine girdiğim zaman sözde hocanın çocukların başını tutarak bir şeyler okuduğunu gördüm. Hoca ardından çocuğu başka odaya alıp, elinde bulunan 40 santimlik sopayla çocuğun ayaklarının altına vurmaya başladı. İşlem sonrası hoca aileye bu işlemin 1 sene süreceğini, her iki ayda bir kontrole gelinmesi gerektiğini söyledi. Sözde hoca bu şekilde şifa verdiğini iddia ediyor ve bu işlemi de 200 lira karşılığında yapıyor"