İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı

İstanbul Kağıthane'de eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtaran polise kafa atıp burnunu kırdı. Gözaltına alınırken polise direnen 1’i kadın 3 kardeş tutuklandı.

İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı - 1

Kağıthane'de genç bir kadın, kendisini ağabey dayağından kurtaran polise kafa attı. Darbe sonucunda polisin burnu kırıldı.

İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı - 2

Yeşilce Mahallesi'nde oturan, Ümit Ç. ve Ünal Ç. isimli iki kardeş “Eve neden geç geliyorsun?” diyerek kardeşleri Gülbahar Ç'yi dövdü.

İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı - 3

Gülbahar Ç, polisi arayarak yardım istedi.

İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı - 4

''AİLE İŞLERİMİZE NEDEN KARIŞIYORSUNUZ''

Olay yerine gelen polis ekipleri, "siz bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?” diyen 2 kardeşin saldırısına uğradı.

İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı - 5

BİBER GAZIYLA GÖZALTI

Biber gazıyla etkisiz hale getirilen Ümit ve Ünal Ç. kardeşler gözaltına alındı.

İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı - 6

KURTARDIĞI KADIN KAFA ATTI

Kardeşler sağlık kontrolünden geçirilirken, ağabeylerinin elinden kurtarılan Gülbahar Ç, polis memuruna kafa atarak burnunu kırdı.

İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı - 7

Adliyeye sevk edilen biri kadın 3 kardeş tutuklandı.

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