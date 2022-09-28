İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı

Kağıthane'de genç bir kadın, kendisini ağabey dayağından kurtaran polise kafa attı. Darbe sonucunda polisin burnu kırıldı.
Yeşilce Mahallesi'nde oturan, Ümit Ç. ve Ünal Ç. isimli iki kardeş “Eve neden geç geliyorsun?” diyerek kardeşleri Gülbahar Ç'yi dövdü.
Gülbahar Ç, polisi arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, "siz bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?” diyen 2 kardeşin saldırısına uğradı.
Biber gazıyla etkisiz hale getirilen Ümit ve Ünal Ç. kardeşler gözaltına alındı.
Kardeşler sağlık kontrolünden geçirilirken, ağabeylerinin elinden kurtarılan Gülbahar Ç, polis memuruna kafa atarak burnunu kırdı.
Adliyeye sevk edilen biri kadın 3 kardeş tutuklandı.