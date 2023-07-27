İstanbul’da dayanıklılık testi başvurularında büyük düşüş | Günde 300 olan başvuru sayısı 5’e kadar düştü

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından artış gösteren deprem dayanıklılık testi başvurularında büyük düşüş yaşanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’ne deprem sonrası günde 300 başvuru geliyordu. Ancak bu sayı deprem felaketinin üzerinden zaman geçtikçe düşmeye başladı. Kentte, binasına dayanıklılık testi yaptırmak için başvuru yapanların sayısı günde 5’e kadar düştü.

İstanbul’da dayanıklılık testi başvurularında büyük düşüş | Günde 300 olan başvuru sayısı 5’e kadar düştü - 1

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ülke genelinde bina dayanıklılık testi başvurularında artış yaşandı.

“Oturduğum bina sağlam mı?” sorusuna yanıt arayanlar, deprem dayanıklılık testi yapan üniversitelerin ve belediyelerin kapısını çaldı.

Depremden sonraki ilk 1 aylık süreçte, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne “Deprem Analiz Raporu Başvuru Formu” için depremden sonra 3 ay içinde 4 bin başvuru yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da dayanıklılık testi başvurularında büyük düşüş | Günde 300 olan başvuru sayısı 5’e kadar düştü - 2

Ancak bu sayı son 1 ay içinde bu sayı 50’ye kadar düştü.

25 Temmuz’da ise sadece 5 başvuru gerçekleşti.

İTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Sorumlusu İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, başvuruların son durumu hakkında bilgi verdi.

“Depremden sonra 3 -4 binlere yakın müracaat vardı o günlerde. Bu müracaatlar son günlerde 50, 100’ e düştü.” diyen Yıldırım, “Artık günde 5 başvuru ancak yapılıyor. Eski yoğunluk yok.” dedi.

İstanbul’da dayanıklılık testi başvurularında büyük düşüş | Günde 300 olan başvuru sayısı 5’e kadar düştü - 3

Yıldırım şunları söyledi:

“Yeni başvuru çok azaldı. Şimdi Adana’da olan yeni depremden sonra yine akıllara gelecek. Bugün birisi depremden sonra aradı, deprem olduktan sonra akla gelmesi iyi bir şey değil. Deprem bölgesine 3 kez gitmiş birisi olarak bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Depremden sonra üniversiteden 10 hocamız, 10 farklı yere gidip inceleme yapıyorsa şimdi birkaç hoca şu an dışarıdadır. Büyük bir düşüş söz konusu. Deprem olunca bu işler artıyor.”

İstanbul’da dayanıklılık testi başvurularında büyük düşüş | Günde 300 olan başvuru sayısı 5’e kadar düştü - 4

FİYATLAR DA BAŞVURULARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Fiyatların da başvuruların düşmesinde etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Yıldırım, “Binanın küçüklüğünden büyüklüğüne doğru fiyatlar değişiyor. 70 binden başlayıp 500 bine kadar yükseliyor. Sitede 20 tane bina varsa onu çarparsınız. Durumu iyi olmayanlar için büyük bir para. Zemin incelenecek, sondaj yapılacak, sismik yapılacak, doğru dürüst iş yapılacaksa ucuz değil.” dedi.

İstanbul’da dayanıklılık testi başvurularında büyük düşüş | Günde 300 olan başvuru sayısı 5’e kadar düştü - 5

İBB'YE BAŞVURULAR DA AZALDI

İBB’den edinilen bilgiye göre ise, İstanbul genelinde 2000 yılı öncesi yapılmış binalarda “Hızlı Bina Tarama Yöntemi” ile gerçekleştirilen bina inceleme projesi için depremin ardından 160 bin olan başvuru sayısı gün geçtikçe düşüşe geçti.

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