İstanbul’da dayanıklılık testi başvurularında büyük düşüş | Günde 300 olan başvuru sayısı 5’e kadar düştü
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından artış gösteren deprem dayanıklılık testi başvurularında büyük düşüş yaşanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’ne deprem sonrası günde 300 başvuru geliyordu. Ancak bu sayı deprem felaketinin üzerinden zaman geçtikçe düşmeye başladı. Kentte, binasına dayanıklılık testi yaptırmak için başvuru yapanların sayısı günde 5’e kadar düştü.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ülke genelinde bina dayanıklılık testi başvurularında artış yaşandı.
“Oturduğum bina sağlam mı?” sorusuna yanıt arayanlar, deprem dayanıklılık testi yapan üniversitelerin ve belediyelerin kapısını çaldı.
Depremden sonraki ilk 1 aylık süreçte, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne “Deprem Analiz Raporu Başvuru Formu” için depremden sonra 3 ay içinde 4 bin başvuru yapıldı.