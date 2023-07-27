İstanbul’da dayanıklılık testi başvurularında büyük düşüş | Günde 300 olan başvuru sayısı 5’e kadar düştü

Yıldırım şunları söyledi:

“Yeni başvuru çok azaldı. Şimdi Adana’da olan yeni depremden sonra yine akıllara gelecek. Bugün birisi depremden sonra aradı, deprem olduktan sonra akla gelmesi iyi bir şey değil. Deprem bölgesine 3 kez gitmiş birisi olarak bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Depremden sonra üniversiteden 10 hocamız, 10 farklı yere gidip inceleme yapıyorsa şimdi birkaç hoca şu an dışarıdadır. Büyük bir düşüş söz konusu. Deprem olunca bu işler artıyor.”