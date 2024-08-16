İstanbul'da dehşet: Husumetlisini başından vurdu
İstanbul Kağıthane'de Ömer Faruk Yıldız, sokakta karşılaştığı husumetlisi Yakup Işık’ı silahla başından vurdu. Ağır yaralanan Işık’ın yoğun bakımda tedavisi sürerken, kısa sürede yakalanan Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir sokakta 14 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde plakasız motosikletle caddede dolaşan Ömer Faruk Yıldız(23), karşılaştığı husumetlisi Yakup Işık(22) ile tartışmaya başladı.